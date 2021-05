ROMA – Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo prova ad accelerare la campagna vaccinale Covid.

“A giugno per la prima volta 20 milioni di dosi di vaccino in un mese”, dice Figliuolo che aggiunge: ““Gli arrivi di vaccini anti covid a giugno supereranno i 20 milioni di dosi e si potrà dare ancora più velocità alla campagna vaccinale. Vaccinarsi è la chiave per far ripartire il Paese ma non abbassiamo la guardia”.

Lobiettivo del commissario straordinario è per avere al più presto le riaperture, sempre in sicurezza, e di far ripartire anche il turismo estivo e di togliere, gradualmente, il coprifuoco.

La svolta dovrebbe esserci a giugno, con gli arrivi massicci di fiale che supereranno i 20 milioni e quindi “si potrà dare ancora più velocità ad una campagna che ha già superato i 26 milioni di somministrazioni, quando a marzo prima del piano in corso eravamo ben al di sotto dei 5 milioni” ha spiegato l’ufficiale degli alpini in una intervista a Il Messaggero.