L’AQUILA – E’ boom di contagi per la festa degli abruzzesi, come in tutta Italia, per la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio. Lo scrive il quotidiano Il Messaggero edizione Abruzzo.

Pescara, L’Aquila ma anche Teramo e tutte le località della costa sono state teatro di feste fino all’alba con tanta gente assembrata e senza mascherina, soprattutto ragazzi che si abbracciavano e urlavano a squarciagola per la vittoria.

A una settimana dalla festa, purtroppo, si incominciano a registrare le prime impennate di contagi di Covid, ricorda Il Messaggero edizione Abruzzo.

Il quotidiano ha intervistato il dottor Alberto Albani, referente della Regione Abruzzo per le maxi emergenze sanitarie: “Si comincia a vedere, in Abruzzo, l’effetto feste per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. C’è, infatti, un incremento dei contagi da coronavirus tra i giovanissimi, tra i 20enni e i 30enni. Sono per la maggior parte asintomatici o paucisintomatici, ma i numeri sono in aumento”.