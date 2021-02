ROMA – “I comuni devono istituire il numero chiuso nelle piazze, nei litorali e nelle strade dello shopping, o scatterà nei confronti dei sindaci una denuncia per concorso in epidemia”.

Lo afferma il Codacons, dopo quanto avvenuto ieri nelle principali città italiane, con assembramenti di cittadini e rischi altissimi sul fronte della salute pubblica.

“A Roma come Milano, Napoli, Bologna, Torino, Palermo, con le zone gialle si sono registrati pericolosi assembramenti nelle piazze o lungo le strade, e le stesse scene si sono ripetute lungo i litorali, presi letteralmente d’assalto dai cittadini: si stanno inoltre moltiplicando le feste clandestine organizzate in abitazioni private o locali”, spiega il presidente Carlo Rienzi.

“Per tale motivo i comuni di tutta Italia devono istituire il numero chiuso presso strade, piazze, litorali e luoghi dove possono registrarsi assembramenti, regolando i flussi in base alla capienza dei luoghi pubblici, e i prefetti devono intervenire per imporre misure tese a garantire sicurezza e salute pubblica e limitare i rischi di contagio, incrementando i controlli sul territorio contro i party clandestini: in caso contrario i sindaci saranno denunciati dal Codacons in Procura per il reato di concorso in epidemia colposa”, ha aggiunto.