L’AQUILA – Oggi, sabato 12 giugno, in Abruzzo si registrano 29 nuovi casi positivi al Covid 19 (di età compresa tra 4 e 77 anni, 18 all’Aquila, 7 a Chieti, uno a Pescara e 5 a Teramo, il totale è superiore in quanto 2 casi precedenti con residenza in accertamento sono stati attribuiti alla provincia di competenza).

Eseguiti 3069 tamponi molecolari e 1997 test antigenici, 2 deceduti, 70432 guariti (+43), 1516 attualmente positivi (-16), 68 ricoverati in area medica (-8), 4 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 1444 in isolamento domiciliare (-8).