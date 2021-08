L’AQUILA – Sono 87 (di età compresa tra 2 e 84 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 78728. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2525 (una 68enne della provincia di Teramo e una 83enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73949 dimessi/guariti (+122 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2254 (-37 rispetto a ieri).

73 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 14 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2081 (-31 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.024 tamponi molecolari (1318744 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.951 test antigenici (682133). A causa di un problema tecnico non è stato possibile aggiornare i dati relativi ai casi di positività per ogni singola provincia.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.