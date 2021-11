L’AQUILA – Sono 178 (di età compresa tra 2 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 83.751.

Sono stati eseguiti 2793 tamponi molecolari e 10728 test antigenici, nessun deceduto, 78786 guariti (+14), 2400 attualmente positivi (+164), 68 ricoverati in area medica (-2), 7 in terapia intensiva (invariato), 2325 in isolamento domiciliare (+166).

Del totale dei casi positivi, 21515 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+52 rispetto a ieri), 21190 in provincia di Chieti (+7), 19939 in provincia di Pescara (+18), 20298 in provincia di Teramo (+99), 2 i nuovi positivi la cui residenza è in corso di accertamento.