L’AQUILA – Balzo di positivi in città, ben 36, il doppio di ieri. Un trend non incoraggiante per il capoluogo che non vedeva questi numeri da tempo.

A ieri i casi attivi in città erano già 335 con 1297 persone in sorveglianza attiva. Ad incidere, da quanto si apprende, anche alcuni comportamenti errati che hanno generato alcuni cluster in città e nelle frazioni.

“In meno di una settimana l’incidenza in città è praticamente raddoppiata dagli 82 per 100mila di mercoledì scorso ai 165 per 100mila di oggi”, la conferma del ricercatore Persio. “In questo momento, non so dirvi l’effettiva presenza di cluster sul territorio, tuttavia non credo che ci troviamo ancora dinanzi ad una diffusione incontrollata o incontrollabile del virus.”

A Pizzoli intanto l’ultimo aggiornamento segnala 1 solo nuovo positivo e due guariti.