ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo, anche se lieve, incremento dei casi Covid in Italia. I nuovi contagiati – secondo il bollettino del ministero della Salute – sono 6.761 (ieri erano stati 6.503), nonostante il numero inferiore di tamponi effettuati, 293.067 e che determina un tasso di positività in leggera salita al 2,30%. I deceduti sono 62 (-7), i guariti sono 6.372 mentre gli attuali positivi si incrementano di 320 toccando il numero di 136.898.

In discesa i ricoveri nei reparti ordinari, con 4.205 degenti ospitati, 26 in meno rispetto alle 24 ore precedenti; al contrario aumentano le terapie intensive di 15 unità a 555 con 49 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 132.138 persone. Sicilia ancora prima per numero di contagi (1.182), seguita da Veneto (844) e Lombardia (656).

