L’AQUILA – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.017 nuovi casi di coronavirus, su 301mila e 451 tamponi effettuati. Aumenta il numero delle vittime: 529 in un solo giorno, per un totale di 108.897 decessi da inizio pandemia.

Gli attualmente positivi ammontano a 562.832 (-3.161 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi sono un totale di 2.889.301 (+18.687). Le persone in isolamento domiciliare sono 529.885 persone (-3.224). I pazienti ricoverati in rianimazione toccano quota 3.716 in totale, cinque in meno rispetto ieri, mentre i ricoveri ordinari sono+68 (ieri +462), per un totale di 29.231.

il tasso di positività è in netto calo, dall’8,2 al 5,3%.