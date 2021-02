L’AQUILA – “Per i primi di aprile, in occasione delle festività pasquali, non sarà possibile ancora andare a mangiar fuori o fare una scampagnata con gli amici a meno che non vi sia un’accelerazione della campagna di vaccinazione”, lo afferma Armando Bazzani, docente dell’Università di Bologna che, insieme ad altri fisici, ingegneri e statistici, studia i dati messi a disposizione dalle Asl e li incrocia con le informazioni relative alle riaperture.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i “meteovirologi”, così sono stati soprannominati, si incontrano e fanno previsioni man mano che la pandemia avanza. Con le ipotesi delle ultime settimane finora azzeccate, gli studiosi sono già in grado di dire che Pasqua e Pasquetta, almeno in Emilia Romagna, dovrà essere fatta in casa.

La collaborazione tra i diversi professori è nata dall’esigenza dell’ azienda unità sanitaria locale di avere degli strumenti predittivi per organizzare i ricoveri. “Il nostro modello – conclude il fisico – dimostra che la politica dovrebbe servirsi delle competenze della scienza per prendere le decisioni”.