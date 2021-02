L’AQUILA – “Rivolgo un appello a coloro che nella giornata di domani, domenica 14 febbraio, avrebbero dovuto recarsi in un ristorante: continuate a essere vicini a queste attività ricorrendo all’asporto di cibi e pietanze da consumare poi a casa. Nella giornata di San Valentino facciamo un gesto d’amore verso chi è in difficoltà”. A lanciare l’invito è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“I ristoratori hanno dovuto disdire moltissime prenotazioni pur essendosi attrezzati per accogliere famiglie e coppie che avrebbero voluto trascorrere una domenica all’insegna della convivialità e della compagnia. – sottolinea il primo cittadino – Pur comprendendo le motivazioni di tipo sanitario che hanno portato a questa determinazione non posso non manifestare sentimenti di grande solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori di un comparto tra i più colpiti dalla pandemia, che garantisce lavoro e reddito a decine di famiglie, per il quale mi auguro possano giungere al più presto adeguati sostegni e indennizzi da parte del nuovo esecutivo nazionale. Come amministrazione comunale, così come nei mesi scorsi, saremo pronti a fare la nostra parte”.

“In attesa che sopraggiungano eventuali decisioni nelle prossime settimane l’asporto rimane per ora l’unico modo per fornire un supporto, concreto, a un settore che da circa un anno è alle prese con una delle crisi più gravi di sempre, costretto a fare i conti con aperture a singhiozzo, eccezion fatta per il periodo estivo, grandi preoccupazioni e incertezze per il futuro” conclude il primo cittadino.