Costrovalva, la storia di Davide Nanni, lo chef wild youtuber

Castrovalva è un piccolo borgo in pietra incastonato nella roccia di un crinale, che domina la valle del Sagittario. Per raggiungere il paese, frazione di Anversa degli Abruzzi, bisogna lasciare la statale per Scanno e inerpicarsi per una strada stretta di montagna, sperando che nessuno dei 15 abitanti del posto decida, contestualmente, di scendere a valle.

Castrovalva è costituito da un pugno di case, un paio di chiesette, uno slargo che chiamano piazza, un bar che è anche rivendita di pochi generi alimentari, ubicato nel vecchio edificio delle poste e la “Locanda Nido d’Aquila” di Davide Nanni, lo chef “wild” youtuber, diventato famoso per i video di cucina agreste realizzati in alta montagna. Proprio la locanda dello chef Nanni è la meta della mia gita in compagnia degli amici di sempre, quelli con cui condivido la scoperta dei posti suggestivi della terra d’Abruzzo e che si traducono in esperienze di storia, di tradizione, di gusto. Ho conosciuto Davide Nanni dapprima attraverso i video diffusi su Facebook e Instagram, incuriosita dalla location e dai pochi mezzi utilizzati per realizzare i piatti tipici della tradizione contadina poi, personalmente, in occasione della presentazione del suo libro “A sentimento”, presso la libreria Mondadori dell’Aquila.

La storia di Davide Nanni vale la pena di essere raccontata perché ha il sapore buono del lieto fine. Ne ha parlato lui stesso il pomeriggio dell’incontro, in una libreria stracolma di gente. Ha ricordato la vivacità di bambino quando il paese offriva solo l’opzione di scendere a valle per trovare un compagno di giochi o salire in montagna insieme al nonno e perdersi nei boschi. Ha raccontato la voglia di scoperta e conoscenza di ragazzo, in giro per il mondo, per imparare i segreti del mestiere di cuoco nelle cucine dei ristoranti più ricercati. Ma le radici della terra d’Abruzzo sanno trascinare indietro e, quando si torna, il rientro è maturo e consapevole. Il bagaglio di conoscenze si è arricchito di esperienze umane e di lavoro e sono il terreno fertile da cui far nascere grandi progetti. “La mia vita è davvero cambiata” dice Davide, soddisfatto del suo lavoro. “La locanda mi tiene impegnato da Pasqua a fine settembre, quando chiudo per dedicare il mio tempo ad altre occupazioni, di approvvigionamento di materie prime per l’attività di ristorazione. L’autunno è il periodo della raccolta delle olive e della vendemmia e più in là quello della lavorazione delle carni e dei caci. Tutti i prodotti che approdano sulle mie tavole sono frutto di nostra produzione come i salumi di mio padre “Marione” e i formaggi curati da mia madre. La popolarità mediatica mi porta a presenziare a tanti eventi, sempre molto partecipati e questo mi riempie di orgoglio. Non mi piacciono, invece, quegli inviti che hanno carattere politico. Mi sento libero e svincolato da ogni legame ideologico e ritengo che a volte la politica tolga autenticità alle persone. Io, al contrario, preferisco la gente semplice, vera”. L’importanza dell’esperienza di vita di Davide Nanni è evidente perché noi siamo lì, a Castrovalva, un paese a noi sconosciuto dove forse non saremmo andati mai e sarebbe stato un vero peccato. Davide è un esempio di “restanza” che implica forza e coraggio, ma è linfa vitale per un borgo e per un territorio che possono continuare a vivere e tramandare una storia, anche grazie a lui. Dopo un pranzo dai profumi ancestrali, gli aromi di quei profumi li senti sparsi nell’aria, strappati dal vento ai cespugli di rosmarino, alle piantine di timo e alle erbe di montagna. Percorrendo le stradine del paese si raggiungono balconate che offrono vedute aeree mozzafiato. Sono le stesse che negli anni ’20 hanno affascinato il noto artista olandese Mauritz Cornelis Escher, che venne in Abruzzo con l’intento di realizzare un libro illustrato di paesaggi. La raccolta di opere non andò mai in stampa, ma una litografia di Castrovalva, realizzata nel 1929, è esposta al Museum of Art di Washington. C’è una legenda accanto alla fontana in pietra all’inizio del paese che ricorda il legame fra Escher e Castrovalva. Continuando a salire le tortuose vie del paese si raggiunge un rifugio per escursionisti. Da lì si intravedono i segnali dei sentieri che invitano al trekking. Si parla tanto di scoperta o riscoperta della montagna “di prossimità” e di “turismo lento”.

Qui, se si vuole, può essere anche lentissimo, ritemprare le forze e rigenerare lo spirito e essere anche un po’ “wild”.