L’Agenzia per lo sviluppo, azienda Speciale della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, organizza un corso sulle misure relative al Piano nazionale Transizione 4.0 fruibile via web e rivolto alle imprese, ai liberi professionisti del territorio e agli aspiranti imprenditori delle province di L’Aquila e Teramo.

Il corso si svolgerà nel corso di due appuntamenti totalmente gratuiti grazie al finanziamento della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.

Le attività inizieranno il 25 novembre alle 14:30 con la prima parte del corso che offrirà una panoramica su Industry 4.0 e Impresa 4.0; descrivendo la Trasformazione Digitale come percorso essenziale per Impresa 4.0 ed introdurrà le principali tecnologie abilitanti per la Trasformazione digitale.

Il 30 novembre 2021 alle 14:30 la discussione continuerà sul tema delle principali tecnologie abilitanti per la Trasformazione, proseguirà con la descrizione dei principali filoni di applicazione del Digitale in Industry 4.0 e analizzerà lo stato attuale del processo di digitalizzazione e di trasformazione 4.0 in Italia.

Gli eventi si svolgeranno a distanza su apposita piattaforma a partire dal 25 novembre, dalle ore 14:30 in poi. La locandina ed il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito dell’Agenzia per lo Sviluppo (https://agenziasviluppoaq.eu).