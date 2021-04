Sono 15.370 i nuovi casi registrati, con 310 nuove vittime. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Salute, elaborato sulla base di 331.734 tamponi effettuati nella giornata di ieri, contro i 327.704 del giorno precedente. Il tasso di positività scende così al 4,63%, contro il 4,8% delle precedenti 24 ore. Sono 163 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus mentre, considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.340 il numero totale dei ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri.

Secondo quanto riferito dal ministero della Salute, i ricoverati con sintomi sono 643 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 24.100; quelle in isolamento domiciliare sono 477,868 in calo di 761 unità. Complessivamente il numero delle persone attualmente positive è 505.308, in calo di 1430 unità.

