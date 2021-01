L’AQUILA – Secondo i dati del ministero della Salute, oggi, domenica 17 dicembre, in Italia sono 12mila 415 i test positivi al Coronavirus. Le vittime 377. Sono in calo di 17 unità i pazienti in terapia intensiva, gli ingressi giornalieri sono pari a 124. In calo di 27 unità anche i pazienti in area medica. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2mila 503.

I test effettuati sono 211mila 778. Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al 6,3% di ieri (-0.4%).