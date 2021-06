Lieve incremento dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 776 nelle ultime 24 ore rispetto ai 679 registrati ieri. In leggero calo il numero dei tamponi eseguiti (185.016 oggi, 190.635 ieri) per cui il tasso di positività risale allo 0,4% dallo 0,36% di ieri. I morti di oggi sono 24 (ieri 42, ma con un ricalcolo di giorni precedenti), per un totale da inizio pandemia di 127.566. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 83 in meno di ieri, per un totale di 1.593, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 23 in meno di ieri (appena 4 gli ingressi del giorno, ieri erano stati 9), per un totale di 247. Il maggior numero di nuovi casi si è registrato in Sicilia (142) davanti a Lombardia (129), Campania (120), Veneto (52) e Lazio (51). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 4.259.909. Gli attualmente positivi rispetto a ieri sono diminuiti di 2.383 unità, per un totale di 50.441, i dimessi/guariti sono 3.135 in più, in tutto 4.081.902. I positivi in isolamento domiciliare risultano 48.601, in calo di 2.277 rispetto a ieri.