Oggi, dai dati del ministero della Salute, si registrano 7.351 casi e 258 morti. Sono stati effettuati 179.278 tamponi e il tasso di positività si attesta al 4,1%. Sono 2.089 invece i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.515, con un aumento di 66 unità. I casi totali salgono a 2.729.223. In aumento i guariti, 11.771 (ieri 9.469), per un totale di 2.237.290. Torna a diminuire il numero delle persone attualmente positive, 4.685 in meno (ieri +1.370), che torna sotto quota 400mila (398.098) per la prima volta dal 2 novembre 2020. Di questi, sono in isolamento domiciliare 377.494, 4.755 meno di ieri. Riguardo le Regioni, si registrano 1.391 casi in Emilia Romagna, 966 in Campania e 945 in Lombardia.