Si registrano 21.267 casi e 460 morti. Eseguiti 363.767 tamponi, tasso di positività risale al 5,8%. Aumentano terapie intensive (+42) e ricoveri (+10). In Lombardia 4.282 nuovi positivi e 110 morti, superati i 30mila decessi. In Piemonte 2.223 contagi, 2.045 in Campania e 2.042 in Veneto. Nelle Marche i primi due casi di variante newyorkese.

Secondo il bollettino di oggi, diffuso dal ministero della Salute, si registrano 21.267 contagi e 460 morti. Sono 363.767 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 335.189. Il tasso di positività è del 5,8% (ieri era al 5,6%), in aumento dello 0,2%. Sono 3.588 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 300. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.438 persone, con un incremento di appena 10 unità nelle ultime 24 ore.