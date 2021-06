Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 2.079, contro i 2.199 di ieri. Con 205.335 tamponi (ieri 218.738) il tasso di positività resta all’1%. Si registra però un incremento del numero di decessi, oggi 88 contro i 77 di ieri, per un totale di 126.855 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 35 in meno (ieri -26), con 30 ingressi del giorno (ieri 24), e calano a 6626. I ricoveri ordinari sono 229 in meno (ieri -303), in totale sono 4.153. La regione con più casi odierni è ancora la Lombardia con +352 (ieri +322), seguita anche oggi dalla Sicilia (+284, ieri 320), dalla Campania con +209 (ieri +257), Emilia Romagna con +194 e Toscana con +174. I contagi totali salgono così a 4.239.868. I guariti sono 7.616, numero inferiore a ieri (8.912), per un totale di 3.943.704. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 5.626 in meno (ieri -6.791): i malati ancora attivi sono ora 169.309. Di questi, 164.530 sono in isolamento domiciliare, 5.362 in meno rispetto a ieri.