Secondo i dati del bollettino emessi oggi si registrano 20.499 nuovi casi, e 253 decessi. I dati del ministero della Salute ieri indicavano 19.886 positivi e e 308 morti. Con 325.404 tamponi (quasi 30mila in meno), l’indice di positività sale al 6.3%, mentre ieri era del 5,6%. In terapia intensiva ricoverati 2.194 i pazienti, un dato in aumento di 26 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri nel reparto di rianimazione sono stati 188. Invece i ricoveri nei reparti ordinari sono stati 18.292, 35 in più. I guariti sono 11.714 e gli attuali positivi salgono di 8.521: per un totale di 404.664. Le persone in isolamento domiciliare sono 384.178. La regione con più positivi è la Lombardia (4.557), segue l’Emilia Romagna (2.575) e Campania (2.519).