Coronavirus Italia: 14931 nuovi casi oggi, 251 i decessi

Sono 14.931 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 15.479 di ieri. I tamponi sono 306.078, 9 mila più di ieri, e il tasso di positività scende da 5,2 a 4,87%. I decessi sono 251, in calo rispetto ai 353 di ieri, per un totale di 95.486 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in aumento invece le terapie intensive, +4 (ieri +14) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.063 in tutto. Prosegue invece il calo dei ricoveri ordinari, 106 in meno (ieri -132), per un totale di 17.725. Tornano a salire i malati di Covid-19 in Italia, gli attualmente positivi delle tabelle del ministero della Salute: in 24 ore sono aumentati di 2.175 unità, portando il totale a 384.623. In aumento anche le persone in isolamento domiciliare: sono 364.835 (+2.277). I dimessi e guariti sono invece 2.315.687 (+12.488 rispetto a ieri). I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.795.796, i morti 95.486. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore rimane la Lombardia (3.019), seguita dall’Emilia-Romagna (1.724), Campania (1.677), Veneto (1.244) e Toscana (953).