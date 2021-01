Sono 14.372 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 15.204 di ieri. I tamponi sono 275.179, 18mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività stabile al 5,2% (ieri 5,1). Valore molto alto nei decessi: 492 (ieri 467), per un totale di 87.381 vittime da inizio pandemia. Prosegue invece la diminuzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -20), e sono ora 2.288, con 102 ingressi giornalieri (il numero più basso da diverse settimane), mentre i ricoveri ordinari calano di 383 unità (ieri -194), per un totale di 20.778. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid-19 2.515.507 persone, mentre ne sono morte 87.381. I dimessi/guariti in 24 ore sono 17.220, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 1.953.509. Sono 3.352 in meno gli attualmente positivi. In totale a oggi in Italia sono 474.617 le persone positive al Sars Cov2. Riguardo le Regioni, si registrano 2.603 casi in Lombardia, 1.313 in Campania e 1.265 in Emilia Romagna.