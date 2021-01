Sono 14.242 i nuovi positivi al tampone per il Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, 1.710 in più rispetto a ieri. I tamponi processati risalgono 141.641. Le vittime sono 616, aumentate di 168 unità rispetto a 24 ore fa. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.303.263 persone e ne sono morte 79.819. Altri 16.035 i dimessi/guariti, mentre calano gli attualmente positivi: sono 3.953 in meno, 575.979 in totale.