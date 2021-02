Secondo il bollettino del ministero della Salute oggi si registrano 14.218 casi Covid e 377 morti. Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%). “La situazione sembra stabile in questo momento”, ha commentato Rezza, anche se “non è particolarmente confortante” e sopratutto “le varianti hanno maggiore trasmissibilità, quindi dobbiamo fare presto a vaccinare”. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri. I casi totali sono 2.611.659. I guariti sono 14.995 (ieri 17.680), per un totale di 2.091.923. Sempre in discesa il numero delle persone attualmente positive, 1.159 in meno (ieri -4.445): i malati ancora attivi sono ora 429.118. Di questi, 407.401 sono in isolamento domiciliare, 982 meno di ieri. Riguardo le Regioni, in Lombardia si registrano 2.504 casi, in Campania 1.665 e in Emilia Romagna 1.364.