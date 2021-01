In lieve crescita i nuovi contagi da Coronavirus in Italia: secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute, i casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri. In lieve calo i tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di ieri. Il tasso positivi/test sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Diminuiscono, di poco, le vittime delle ultime 24 ore: sono state 521 rispetto alle 524 di ieri, per un totale di 84.202. I guariti sono 20.519, mentre le terapie intensive calano di 43 unità e i ricoveri in ospedale scendono a -424. Restano in isolamento domiciliare 492mila pazienti mentre sono 20.519 le persone guarite o dimesse.

Sono stati rilevati 2.234 nuovi casi in Lombardia (ieri sono stati 1.876), 1.320 in Emilia Romagna e 1.303 nel Lazio. Gli attualmente contagiati sono 516.568 (-6.985).