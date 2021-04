Sono 13.884 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, come riporta la tabella del ministero della Salute, altri 364 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 350.034 tamponi: l’indice di positività scende al 3,8%.

Sono 350.034 tamponi i tamponi, 56 mila più rispetto a 24 ore fa. Iil tasso di positività cala leggermente dal 4,1 al 3,9%. In leggera discesa anche i decessi, 364 (ieri 390), per un totale di 117.997 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 75 in meno (ieri -93) con 155 ingressi del giorno, e scendono a 3.076 in tutto, mentre i ricoveri ordinari registrano -471 unità (ieri -487), per un totale di 22.784.