Sono 17.221 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.708 di ieri, ma con 362.162 tamponi, 22mila più di ieri. In leggero aumento il tasso di positività, al 4,7%, ma dopo i dati “pasquali” degli ultimi giorni, che risentivano dei pochi test effettuati, sembra confermato il trend in discesa (giovedì scorso i casi erano stati 23.649). I decessi sono 487, contro il dato-monstre di ieri (627) che però risentiva di alcuni recuperi. Le vittime totali da inizio epidemia sono ora 112.861. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive che sono 20 di meno (ieri -60) con 259 ingressi del giorno, 3.663 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 465 unità (ieri -21), per un totale di 28.851.

La Regione con più casi odierni, anche se con un trend di evidente calo, è la Lombardia (+2.537), seguita da Puglia (+1.974), Campania (+1.933), Piemonte (+1.661), Sicilia (+1.287) e Lazio (+1.240). I contagiati totali sono 3.717.602. I guariti sono 20.229 (ieri 20.927), per un totale di 3.060.411. Ancora in discesa il numero delle persone attualmente positive, 3.507 in meno (ieri -7.868): i malati ancora attivi sono ora 544.330. Di questi, sono in isolamento domiciliare 511.816.