I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 13.659, contro 13.189 di ieri, ma con 9mila tamponi in meno (270.142). Il tasso di positività sale per il secondo giorno di fila al 5% (ieri 4,7%), mentre i casi totali arrivano a 2.597.446. I decessi sono 421 (ieri 476), con il totale delle vittime che supera quota 90mila, 90.241 in tutto. Tornano ad aumentare lievemente le terapie intensive, 6 in più (ieri -69) con 147 ingressi del giorno, e sono 2.151. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 328 in meno (ieri -246), che tornano sotto quota 20mila per la prima volta dal 2 novembre scorso, 19.743 in tutto. I guariti sono 17.680 (ieri 15.749), per un totale di 2.076.928. Sempre in discesa il numero delle persone attualmente positive, 4.445 in meno (ieri -3.043): i malati ancora attivi sono ora 430.277. Di questi, 408.383 sono in isolamento domiciliare, 4.123 meno di ieri. La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.746), seguita da Campania (+1.544), Emilia Romagna (+1.192), Lazio (+1.174) e Puglia (+975).