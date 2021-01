Sono 13.574 i contagi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri.