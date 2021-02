Sono 13452 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime, invece, sono 232, per un totale di oltre 95mila e 700 vittime dall’inizio della pandemia, un anno fa. Gli attualmente positivi sono poco più di 388mila, per un totale di 2milioni e 800 mila italiani che hanno contratto il virus in un anno. I ricoveri in terapia intensiva sono 125 in più per un totale di 2094, la cifra più alta dal 12 febbraio. Sono invece 17804 i ricoverati negli altri reparti covid. I tamponi effettuati sono 250mila per un rapporto positivi tamponi del 5,6%.