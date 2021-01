Oggi sono 10.593 i nuovi casi registrati (Infezioni in salita rispetto alle 8.562 di ieri, ma con 110mila tamponi in più). Le vittime sono 541, anche qui in aumento rispetto a 420 al giorno prima. Il totale di vittime da inizio pandemia sale 86.422. I dati sono forniti dal ministero della Salute e riguardano la diffusione del contagio da Coronavirus. I tamponi processati sono 257.034 in 24 ore, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività pari al 4.1%, in discesa rispetto al 5.9 % di ieri. I ricoveri in terapia intensiva invece tornano a calare: 49 in meno tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 162. In totale in rianimazione ci sono 2.372 persone. Nei reparti ordinari 69 ricoverati in meno in 24 ore, per un totale di 21.355 pazienti. Gli attualmente positivi sono 482.417, 9.213 in meno rispetto a lunedì. Dimessi o guariti 1.917.117 pazienti, più 19.256 unità in 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 458.690 (-9.095 rispetto a ieri).