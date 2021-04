Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932.Coronavirus Italia, 21932 casi e 481 vittime

Sono invece 376 i morti in un giorno, ieri 481.

Il tasso di positività è in discesa dal 6,6% di ieri al 5,9% di oggi.

In lieve aumento le persone ricoverate in terapia intensiva: sono in tutto 3.714, +10 rispetto a ieri.

In diminuzione i ricoveri ordinari, sono in tutto 28.489, 210 in meno rispetto a ieri.