L’AQUILA – Oggi in Abruzzo si registrano 179 nuovi positivi (di età compresa tra 3 mesi e 99 anni), di cui 62 nella provincia dell’Aquila, 37 in quella di Chieti, 11 in quella di Pescara e 65 in quella di Teramo nonché 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Eseguiti 4360 tamponi molecolari e 2336 test antigenici, 7 deceduti (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi), 58998 guariti (+37), 9145 attualmente positivi (+135), 432 ricoverati in area medica (-16), 44 ricoverati in terapia intensiva (+1), 8669 in isolamento domiciliare (+150).