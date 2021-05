LONDRA – Dal Regno Unito nessun viaggio per l’Italia.

Le nuove norme sui viaggi dal Regno Unito, nella road map britannica per uscire dalle restrizioni anti-Covid, confermano la “raccomandazione” di non viaggiare nei 170 Paesi e territori in arancione.

Fra questi, anche l’Italia e la Unione europea, Portogallo a parte. Annunciandolo, il premier Johnson spiega che la raccomandazione si alleggerisce in circostanze eccezionali” come la visita a familiari gravemente ammalati, ma non per motivi di turismo. Johnson ha poi respinto le accuse dei Laburisti di avere riaperto troppo presto.