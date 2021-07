L’AQUILA – Sono stati pubblicati sul sito internet del Comune dell’Aquila gli avvisi riguardanti i rimborsi parziali e i contributi rispettivamente per le famiglie che hanno pagato o che pagheranno le rette per i centri estivi organizzati nel territorio comunale dell’Aquila e per associazioni ed enti privati pubblici e privati che hanno allestito i centri estivi.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, precisando che queste procedure sono state attivate grazie ai fondi ottenuti dal Comune con il decreto legge n. 73 dello scorso 25 maggio, con il quale sono state stanziate delle somme per sostenere famiglie e organizzazioni per favorire le aggregazioni sociali in tempo di epidemia da covid-19.

In entrambi i casi, le domande scadono il 10 agosto.

L’avviso per le famiglie prevede la possibilità di ottenere il rimborso delle rette pagate per la frequenza dei centri estivi da parte dei figli che abbiano un’età inferiore ai 17 anni. La percentuale del rimborso verrà calcolato sulla base dell’isee che dovrà essere presentato. L’avviso e il modello per presentare la domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune, in questa pagina

https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2043&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1

Per quanto riguarda gli organizzatori dei centri estivi, possono presentare la manifestazione di interesse e accedere ai contributi le associazioni di promozione sociale, le onlus, le società sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato e altri soggetti no profit che perseguono finalità educative senza scopo di lucro. Avviso e modulistica possono essere scaricati da questa pagina del sito istituzionale del Comune https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2044&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1

L’assessore Bignotti ricorda che, sempre sul portale istituzionale dell’ente, nella sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione (http://www.comune.laquila.it/pagina56_concorsi-gare-e-avvisi.html ), sono presenti altri bandi di carattere sociale per i centri estivi, con scadenza 9 agosto.