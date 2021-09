Oggi in Abruzzo sono 85 i nuovi casi di coronavirus accertati a fronte di 2995 tamponi molecolari e 6618 test antigienici effettuati. Ieri erano stati 87. Dei nuovi positivi odierni 23 sono in provincia dell’Aquila,18 in quella di Chieti, 13 in quella di Pescara e 25 in quella di Teramo. Sono 2193 le persone attualmente positive in Abruzzo e 83 i ricoverati di cui 6 in terapia intensiva.