Oggi in Abruzzo 502 nuovi positivi di età compresa tra 1e 96 anni. Di questi 57 in provincia dell’Aquila, 136 a Chieti, 227 a Pescara, 78 a Teramo e 5 da fuori regione.

Eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici, 10 i deceduti, 36548 guariti (+52). Sono 12924 gli attualmente positivi (+441) mentre in ospedale si trovano 586 ricoverati in area medica (+19), 76 ricoverati in terapia intensiva (+1). Sono 12262 le persone in isolamento domiciliare (+421).