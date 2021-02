Coronavirus, oggi in Abruzzo 568 nuovi positivi di età compresa tra 2 mesi e 97 anni). Di questi 75 nuovi casi riguardano la provincia dell’Aquila, 95 quella di Chieti, 299 quella di Peescara, 95 quella di Teram, 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono stati eseguiti 6539 tamponi molecolari e 11569 test antigenici. Tre le vittime odierne, mentre sono 44 i nuovi guariti per un totale 39523 abruzzesi guariti dal virus. Sono 13244 gli attualmente positivi (+521), 622 i ricoverati in area medica (+11) e 82 i ricoverati in terapia intensiva (+5). I cittadini in isolamento domiliare sono 12540 (+505).