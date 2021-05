Sono 5.218 i nuovi casi di Coronavirus rilevati oggi in Italia dall’analisi di 269.744 tamponi, con il tasso di positività al 1,9% (-0,4%). Nelle ultime 24 ore si registrano altri 218 morti. Sul fronte dei ricoveri, il numero dei pazienti Covid nei reparti ordinari scende sotto la soglia dei 10 mila: per l’esattezza sono 9.925 (-458). Una discesa che si registra pure nelle terapie intensive, con 75 pazienti in meno, pari a 1.469, e 51 nuovi ingressi. Il totale dei contagi quindi in Italia sale a 4.183.476. I guariti sono 12.695 (ieri 12.816), per un totale di 3.766.660. Sempre in calo il numero delle persone attualmente positive, 7.698 in meno (ieri -7.244): i malati ancora attivi sono ora 291.788. Di questi, sono in isolamento domiciliare 280.394 pazienti.La regione con più casi odierni è la Lombardia (+874), seguita da Campania (+705), Sicilia (+493), Lazio (+471) e Emilia Romagna (+412).