L’AQUILA – Prende ufficialmente avvio l’attività del Centro di Psicoterapia “Studi Cognitivi L’Aquila” sito in via Vetoio 60 nei pressi dell’Ospedale cittadino. L’inizio delle attività è stato anticipato allo scopo di fornire un supporto nella gestione e nella cura delle potenziali significative conseguenze emotive e psicologiche della pandemia da Covid 19. A tal proposito il Centro di Psicoterapia “Studi Cognitivi L’Aquila” propone la presentazione di webinar, eventi divulgativi rivolti alla popolazione, dedicati all’argomento e su differenti tematiche di interesse attuale. La modalità di partecipazione prevista è online tramite piattaforma Zoom, previa iscrizione gratuita all’evento (per informazioni consultare il sito www.studicognitivi.it). I centri di psicoterapia cognitiva e comportamentale Studi Cognitivi nascono nel 1990 ad opera della Dott.ssa Sandra Sassaroli, esponente di spicco di uno dei primi gruppi storici di terapisti cognitivi in Italia, e oltre alla sede sita nella città di L’Aquila numerose sono quelle presenti sul territorio nazionale. Il modello cognitivo-comportamentale, metodo di riferimento dei Professionisti Psicoterapeuti e Psicologi che operano nel Centro di Psicoterapia “Studi Cognitivi L’Aquila”, è stato riconosciuto come trattamento efficace per numerosi disturbi di natura psicologica: lo scopo della psicoterapia è promuovere un cambiamento tale da alleviare in modo stabile alcune forme di sofferenza emotiva.