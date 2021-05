L’AQUILA – Non arriva la prima vittoria in C GOLD, per il Nuovo Basket Aquilano, Nba: passa la Virtus Assisi stasera al PalaAngeli L’Aquila nella terza giornata della Coppa del Centenario Fip 77-67.

Va ricordato che a questa competizione l’Nba si presenta con una rosa composta da numerosi giovani provenienti dal vivaio che stanno facendo esperienza, per il prossimo campionato di serie C Gold.

In casa del Nuovo Basket Aquiano non si fa dramma per la sconfitta. “Aspettiamo la prima gioia, consapevoli di giocare ad un livello superiore, contro formazioni esperte – commentano i dirigenti dell’Nba -. Continuiamo a lavorare, come sempre e come siamo abituati. È l’unica via. I risultati arriveranno. La fiducia è la medicina migliore da trasmettere alla squadra più giovane in campo a questi livelli. Testa già a sabato, 22 maggio, quarta giornata in trasferta, attesi dalla Sambenedettese Basket”.

Il tabellino

Nuovo Basket Aquilano Virtus Assisi: 67-77 (18-22, 33-39, 49-59)

NBA: Aristotile 2 ,Oriente 7, Nardecchia M. 5, Perrella, Foresta 5, Alessandrini 11, Caldarelli 2, Antonini 20, Tuccella 2, Nardecchia N. 4, Ciuffini ,Belmaggio 9.

All. De Laurentiis, Ass. Gioia.

ASSISI: Santantonio 15 , Alessandri 11, Ponti,Capezzali G. 12, Papa, Provvidenza 18, Capezzali T. 2, Pagano, Iovene, ,Visigalli 1, Landrini 4, Karpuk 13.

All. Piazza