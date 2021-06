L’AQUILA – Con una vittoria tutto cuore i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano (Nba), in serie C Gold chiudono la Coppa del Centenario Fip Marche-Umbria-Abruzzo conquistando la quinta vittoria con un netto 78-57 al Valdiceppo PERUGIA.

Ancora senza Giulio Antonini, Fabio Foresta e Roberto Ciuffini, infortunati da due settimane, oggi in campo tutti millennials, con la sola eccezione di capitan Massimiliano Nardecchia. Una linea verdissima a cui stasera si è aggiunto l’esordio di Federico Mastropietro, classe 2004, giovani che nelle 9 gare finora disputate (10 su 16 le squadre di C Gold 2020/2021 iscritte a questa interessante competizione) hanno dimostrato di poter reggere il campo con avversari più esperti e maturi, con tanti stranieri e hanno confortato la scelta dei dirigenti dell’Nba: “Coltivare il vivaio è il modo più giusto per far sbocciare tanti fiori piantati e visti crescere man mano!”.

Ierisera una gara in equilibrio nei primi 20 minuti, poi nei secondi la voglia, l’intensità e un ritmo alto mai calato hanno fatto la differenza: quinto posto finale, con un bilancio di 5 vinte e 4 perse: un primo anno in questa nuova e difficile categoria davvero da incorniciare.

N.B.A. – Valdiceppo PERUGIA 78-57 (19-19, 37-35, 60-48)

N.B.A : Belmaggio 25, Aristotile 8, Mastropietro 1, Oriente 7, Nardecchia M. 2, Perrella, Alessandrini 10, Caldarelli 17, Tuccella 2, Nardecchia N . 4,

All . De Laurentiis Luigi, Ass. All Gioia Matteo, D.T Nardecchia Paolo.

VALDICEPPO: Berardi 13, Pepe, Rimolo, Orlandi 13, Taccucci, Marri 2, Negrotti 10, Casuscelli 5 , Chiappa 12

All . Berardi, Ass . All . Del Pesce.