Tra le novità del decreto sostegni la possibilità, estesa fino al 31 dicembre, di prorogare senza causale i contratti a termine. La proroga riguarda anche i rapporti a termine che hanno già fruito della stessa possibilità dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del dl n. 34/2020.

Fino al 31 dicembre 2021 è quindi possibile prorogare o rinnovare, per una sola volta, i contratti a tempo determinato senza dover far riferimento ad una causale.

La legge in teoria prevede che il contratto a termine possa essere stipulato liberamente fino a 12 mesi. Dopodiché, e comunque fino ad un massimo di 24 mesi, è necessaria invece una causale. Per causale si intendono esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività. Ad esempio la sostituzione di lavoratori, un incremento temporaneo di lavoro non programmato. Con il decreto Rilancio del 2020, causa pandemia è stata introdotto la facoltà di una proroga senza causa.

La proroga o rinnovo può avvenire anche qualora prima del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del dl n. 41/2021, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla precedente normativa anticovid. I rapporti a termine già prorogati/rinnovati senza causale tra il 19 maggio 2020 ed il 22 marzo 2021 possono essere quindi oggetto di una ulteriore proroga. La dead line del 31 dicembre va intesa come ultimo giorno utile per fare la proroga e questa può avvenire anche in deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”. Il riferimento è al limite di quattro proroghe della normativa vigente.