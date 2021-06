L’AQUILA – “Continua l’azione di crescita ed allargamento del Pd con il coinvolgimento di personalità indipendenti di grande valore che contribuiranno a restituire una nuova vitalità alla politica e un nuovo progetto per i nostri cittadini”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, presentando i nuovi ingressi negli organi esecutivi del partito regionale.

Fina sottolinea: “Sono molto grato a Luciano D’Amico, docente universitario e già Rettore dell’Ateneo teramano, che ha accettato di essere il nostro ‘Garante dell’elettore’. Da estensore del programma elettorale del centrosinistra alle ultime elezioni regionali, D’Amico ci aiuterà a coinvolgere le migliori intelligenze ed energie abruzzesi per la definizione di un nuovo progetto, alla luce della crisi pandemica e delle risorse messe in campo per la ripresa e la resilienza. Ringrazio Enrico Raimondi, docente universitario e attuale Assessore al personale, affari legali e politiche abitative del Comune di Chieti che ci aiuterà a costruire un Dipartimento sui ‘Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori’. Ringrazio Enzo Di Natale, brillante Sindaco di Aielli che costituirà un Dipartimento sui ‘Progetti intercomunali’, Eleonora Magno, dirigente scolastica e Consigliera al Comune di Montorio che costituirà un Dipartimento sulla ‘Strategia delle Aree Interne’ e Simone Dal Pozzo, già Sindaco di Guardiagrele, che guiderà un Dipartimento centrale per le politiche del Pd su ‘Diseguaglianze e Agenda 2030’. Infine ringrazio per la sua generosità Emanuele Felice, docente universitario, giornalista e scrittore apprezzato in tutta Italia e tradotto anche all’estero, dirigente nazionale del Pd che aiuterà anche il nostro partito regionale nella preparazione delle ‘Agorà’ proposte da Letta”.

Nel collage dall’alto: D’Amico, Di Natale, Magno, Dal Pozzo, Felice e Raimondi.