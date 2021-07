L’AQUILA – La giunta Comunale, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili, Maria Luisa Ianni, ha licenziato il nuovo regolamento della Consulta giovanile. Il testo ora verrà valutato in commissione e approderà quindi in Consiglio Comunale.

Le modifiche al vecchio regolamento, stando alla delibera, sarebbero necessarie in virtù della scarsa incisività dell’organismo in particolare per ciò concerne i rapporti con l’amministrazione. A lavorare alle modifiche, sulla base delle osservazioni giunte dalla consulta stessa, è stato l’assessorato stesso, in collaborazione con i consiglieri comunali Roberto Junior Silveri e Francesco De Santis.

La consulta giovanile è un organismo istituzionale permanente di rappresentanza giovanile con funzioni consultive e propositive, e dovrebbe raccordare i giovani alle istituzioni, dando voce alle loro istanze, analisi e proposte in materia di politiche giovanili.

Con il nuovo regolamento si cerca di dare un nuovo impulso alle attività della Consulta che potrebbe essere chiamata anche a gestire degli spazi che in futuro l’amministrazione potrebbe mettere a disposizione.

Il regolamento norma in particolare i rapporti tra Comune e Consulta. Questa, si legge all’art. 3, è un organo autonomo e indipendente, ed è organo consultivo del Consiglio e della Giunta, ai quali presenta “proposte e pareri obbligatori ma non vincolanti, inerenti le politiche giovanili”.

Per il suo funzionamento si avvale “del personale e delle attrezzature informatiche messe a disposizione dall’Assessorato alle Politiche giovanili, con il quale collabora a stretto contatto”

“Può intervenire – si legge sempre nel testo – nel Consiglio Comunale e/o nella Commissione di riferimento in materia di politiche giovanili, presentare proposte e progetti per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali riguardanti il contesto giovanile”

E’ prevista, inoltre, la possibilità di chiedere che membri della Giunta o funzionari comunali partecipino alle sedute della Consulta e due volte all’anno dovrà riferire sulle proprie attività al consiglio comunale. Il regolamento impegna inoltre l’assessorato ad una serie di incontri con la consulta da svolgere durante l’anno.

Dell’organo possono far parte i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti o domiciliati, con contratto d’affitto, nel Comune, ovvero iscritti a corsi di studio, o con contratto di lavoro nel Comune dell’Aquila e vengono scelti nel mondo giovanile cittadino. Un rappresentante per ogni Istituto scolastico di secondo grado del Comune, designato dalla rappresentanza studentesca dell’Istituto, regolarmente iscritto al momento della sua elezione. Cinque invece i rappresentanti dell’Università dell’Aquila, designati dal Consiglio studentesco, nel rispetto delle minoranze interne.

Un rappresentante per ogni altro Istituto o Ente di formazione superiore del Comune, designato dagli organismi interni in rappresentanza degli studenti. Spazio anche alle Associazioni, un rappresentante per ognuna a patto che abbiano un minimo di 15 iscritti e 2/3 dei componenti dei direttivi abbiano tra 16 e 35 anni.