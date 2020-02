Consolati da Cristo per essere noi stessi, Consolazione degli afflitti

di don Daniele Pinton – E’ questo il titolo che quest’anno la Conferenza Episcopale Italiana propone per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato che verrà celebrata in tutte le diocesi d’Italia l’11 febbraio 2020, nella festa liturgia della Beata Vergine Maria di Lourdes. Un titolo che anche attraverso la citazione evangelica di questa giornata, «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28), vuole porre al centro delle comunità cristiane, non solo il tema della sofferenza e della malattia, ma anche l’impegno che ogni cristiano deve avere nell’adoperarsi per essere personalmente portatori dell’amore e della consolazione di Cristo a tutti i malati e i sofferenti. Per un cristiano la malattia, e la stessa morte, possono e debbono essere vissuti in modo da santificarsi e redimere con Cristo.

Un appuntamento che l’Arcidiocesi dell’Aquila celebrerà con una liturgia eucaristica presieduta da S. E. mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo Emerito dell’Aquila, nella Chiesa Parrocchiale di S. Pio X al Torrione, l’11 febbraio alle ore 18,00. Animerà la celebrazione eucaristica l’UNITALSI dell’Aquila. Dopo l’omelia, mons. Molinari, assistito dai sacerdoti concelebranti, amministrerà il Sacramento dell’Unzione degli infermi ai malati presenti alla celebrazione eucaristica. Infatti l’Unzione degli infermi aiuta a vivere queste realtà dolorose della vita umana con senso cristiano: “Nell’Unzione degli Infermi – come oggi viene chiamata l’Estrema Unzione – assistiamo a una preparazione piena d’amore al viaggio che avrà termine nella casa del Padre”. Nel Rituale dell’Unzione degli infermi il significato della malattia dell’uomo, delle sue sofferenze e della morte è spiegato alla luce del disegno salvifico di Dio, e più esattamente alla luce del valore salvifico del dolore assunto da Cristo, il Verbo incarnato, nel mistero della sua Passione, Morte e Risurrezione.

L’11 febbraio di ogni anno, oltre ad essere la giornata dedicata al malato è anche un momento di rendimento di grazie per la Chiesa dell’Aquila: infatti in questo giorno si celebra la festa della Serva di Dio Maria Ferrari, fondatrice delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore. ‘La madre Ferrari, nasce a L’Aquila il 29 marzo 1824 e già da giovane dimostra di nutrire un amore particolare verso i poveri, amore che alimenta alla vera “Fonte”, il Cuore di Gesù. Nel 1887 – Maria Ferrari istituisce, l’Associazione delle Guardie d’Onore al Sacro Cuore. Il suo amore per Dio e il prossimo aumenta sempre più, per cui la Chiesa, riconoscendone la validità e la solidità, approva il primo Regolamento che Maria Ferrari aveva scritto per il gruppetto delle compagne – le Pie Dame del Cuore di Gesù – che prenderanno il nome di “Zelatrici del Sacro Cuore” ed otterranno il riconoscimento ufficiale della Chiesa nel 1890/91. Da allora la vita delle Suore si inserisce sempre più profondamente in quella della città dell’Aquila. Le attività assistenziali, promosse da Maria Ferrai e continuate dalle sue figlie, sono: opere parrocchiali, assistenza ai bambini di famiglie disagiate, scuola materna, istituzioni per anziani e giovani. Maria Ferrari visse da consacrata a Dio e, nel medesimo tempo, ebbe una impostazione di vita profondamente rivolta verso i problemi del suo tempo. Ebbe, infatti, per questi, una sensibilità ed uno zelo profondi. Dopo tre giorni di malattia, il giorno 11 febbraio 1896, dedicato alla Vergine di Lourdes – della quale Lei era particolarmente devota – Maria Ferrari muore serenamente nel Signore. Il suo Istituto, sorto e sviluppatosi a L’Aquila, ha varcato i confini dell’Abruzzo e dell’Italia, aprendosi generosamente all’azione missionaria universale’. Ogni anno le Suore Zelatrici del Sacro Cuore, celebrano solennemente la Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, e quest’anno nella Comunità delle Zelatrici di San Gregorio la festa e la gioia vedranno un momento importante per la stessa comunità. Infatti, il 10 febbraio 2020 alle ore 18,00 verrà celebrata una S. Messa solenne, presieduta da mons. Angelo Vizzarri e concelebrata da Don Domenico Marcocci, parroco di S. Gregorio, durante la quale, alla presenza di Suor Mirella Del Vecchio, undicesima Superiora Generale della Congregazione delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore di Gesù “Ferrari”, avrà luogo il rito della vestizione della novizia Paola Liberato, proveniente dalla Diocesi di Chieti che ha concluso i suoi studi presso l’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila; inoltre sempre a S. Gregorio, presso la Casa delle Suore Zeletrici, l’11 febbraio 2020, alle ore 8,30 e alle ore 17,30 verranno celebrate le S. Messe in onore della Fondatrice dell’Ordine, la serva di Dio, Maria Caterina Ferrari.

Commenti

comments