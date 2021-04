L’AQUILA – “L’ultimo vero bilancio di questa giunta comunale ha come al solito restituito una maggioranza superficiale, caciarona, distratta, insofferente alla concentrazione così come alla discussione sugli atti; registro che nel merito degli atti è intervenuta la sola opposizione sbeffeggiata (incredibilmente e irritualmente anche da alcuni collaboratori) pur di evitare il rischio di tirare troppo tardi.” Così Paolo Romano, consigliere comunale di Italia Viva in una nota a margine del consiglio comunale di ieri in cui si è approvato, tra le altre cose, il bilancio di previsione della città dell’Aquila.

“Al netto dei pochi, pochissimi emendamenti (una ventina, chiaramente bocciati) che ho presentato questa volta, consapevole che oramai c’è ben poco da raddrizzare sulla programmazione, ma forse solo da chiedere conto dei risultati di tre anni e mezzo di governo, di una sola cosa sono consapevole: si pretende che la gente rispetti la politica quando i primi a boicottarla e svilirla siedono in consiglio alla guida della Città.

Ulteriore rimpianto è quello che anche quando qualcuno di questa maggioranza si è battuto in passato il petto perché non si è riportata la sede RAI nel capoluogo, compatti hanno bocciato la mia proposta di un comodato d’uso gratuito alla stessa della ex sede comunale di via Sassa (non rientrante nelle strategie di “sede comunale diffusa” in centro storico né in alcun atto di valorizzazione) e lo hanno fatto senza addurre alcuna motivazione.”