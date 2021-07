L’AQUILA – Nella seduta pomeridiana di oggi, il Consiglio comunale dell’Aquila ha dato il via libera al rilascio del permesso di costruire per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato in via Rocco di Corno, in centro storico, distrutto dal sisma 2009.

Via libera anche a due cambi di destinazione d’uso da deposito a commerciale di due locali a via Sallustio e via Rosso Guelfaglione.

Deliberata anche la variante al programma costruttivo per la realizzazione di un progetto di edilizia convenzionata a Paganica.