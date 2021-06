L’AQUILA -Il Consiglio comunale dell’Aquila ha dato il via libera stamani al rilascio del permesso per costruire in deroga per un edificio sito in via Rustici, che fino al 2003 ha ospitato il circolo bocciofilo aquilano. Il progetto, che ha avuto il benestare dell’Aula, prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato. Successivamente, l’Assemblea ha approvato una variante nel quartiere della Torretta, nei pressi della chiesa, richiesta da una società nell’ambito di un progetto, che prevede la contestuale cessione al Comune di una superficie di circa 900 metri quadrati “che consentono – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Daniele Ferella, che ha illustrato la proposta di delibera – di realizzare un parcheggio di circa 50 posti auto, in una zona dove già da tempo i residenti richiedono un intervento del genere, per via della crescita della popolazione in quel quartiere”.

Approvato anche lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune dell’Aquila e l’Ater, finalizzato alla permuta del complesso residenziale di Porta Leoni e dell’edificio di via dei Verzieri (nella frazione di Preturo), che passano alla Municipalità, con 55 alloggi acquisiti dall’ente con il meccanismo post sisma del riacquisto dell’abitazione equivalente, che saranno attribuiti all’Ater. La quantificazione della permuta è di circa 11 milioni e mezzo di euro. Spiegando il provvedimento in Aula, l’assessore alla Valorizzazione del patrimonio, Fausta Bergamotto, ha ricordato che questa operazione rientra nel più ampio piano di riqualificazione dell’area che si trova nel centro storico dell’Aquila, nei pressi della basilica di San Bernardino. Il Comune dell’Aquila ha già pronto un progetto per la demolizione del complesso residenziale di Porta Leoni per realizzare un parcheggio a raso, proprio nel cuore della città. Nell’edificio di Preturo, invece, sarà stabilizzata la presenza di una scuola.

Via libera anche all’ordine del giorno presentato dal consigliere Daniele D’Angelo (Benvenuto Presente), con il quale il sindaco e la giunta vengono impegnati a dotare il Comune di un ufficio apposito per l’evasione delle pratiche relative alle richieste di alienazioni di immobili ricadenti su terreni gravati da uso civico e per l’accesso al bonus edilizio del 110 per cento.