L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi martedì 30 novembre, alle 9.30, in seduta di seconda convocazione, per esaminare i provvedimenti non approvati nella precedente seduta. Lo rende noto il Presidente, Roberto Tinari. In particolare, l’Aula sarà chiamata ad autorizzare gli uffici preposti per il rilascio del permesso per costruire in deroga per un fabbricato nel centro storico e per la realizzazione della nuova palestra del liceo scientifico “Bafile”.

In discussione anche il nuovo regolamento comunale sui controlli interni e l’ordine del giorno del consigliere Romano (Iv) in merito alla possibilità di accogliere e fare propria la proposta di donazione alla collezione permanente del MAXXI a L’Aquila di un’opera del maestro Marcello Mariani.

Il Consiglio proseguirà poi in seduta di prima convocazione (in questo caso, è prevista la seconda convocazione per il 3 dicembre alle 9.30). All’ordine del giorno la ratifica di due variazioni di bilancio approvate dalla Giunta, nonché l’approvazione della quinta variazione al bilancio 2021-2023 dell’istituzione Centro servizi anziani e della sesta variazione al bilancio di previsione del Comune.

I lavori si svolgeranno in modalità mista. I consiglieri potranno dunque essere in presenza, alla sala consiliare di Villa Gioia, oppure collegarsi in videoconferenza.

Come sempre, la web tv del Comune seguirà lo svolgimento della seduta in diretta streaming, a questo indirizzo https://www.youtube.com/user/webtvcomuneaq